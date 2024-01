Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão entre um camião e vários carros na A25, esta quarta-feira, ao quilómetro 15.8, perto do Estádio de Aveiro. A estrada está condicionada, com apenas uma via em utilização, no sentido Este-Oeste.O alerta foi dado pelas 6h50.Não é, para já, conhecido o estado de saúde das vítimas.Em atualização.