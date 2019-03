Acidente entre carro e camião causa dois feridos em Vila Pouca de Aguiar

Feridos foram transportados para o hospital de Vila Real com ferimentos ligeiros.

Por P.M.P | 18:59

Um acidente na manhã de quarta-feira, na estrada nacional 206, que liga Valpaços a Vila Pouca de Aguiar, provocou dois feridos.

A colisão deu-se numa curva perto do cruzamento para a localidade de Guilhado e segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de VPA, José Relva, "no alerta inicial havia indicação de vítimas encarceradas, realidade que no local não se constatou. Os feridos são um homem com 58 anos e uma mulher com 62 que seguiam no veículo ligeiro que embateu no camião".

Os feridos foram transportados para o hospital de Vila Real com ferimentos ligeiros sendo que sobre a vítima masculina os operacionais no loca suspeitam que tenham fracturado um dos pulsos.