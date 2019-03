Colisão em Barrancos faz dois feridos

Quatro pessoas foram ainda assistidas no local.

12:23

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias fez este sábado um ferido grave e outro leve. O acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 386, no concelho de Barrancos, distrito de Beja.

Quatro pessoas foram ainda assistidas no local não tendo sido necessário recorrer aos serviços de saúde. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Beja.

As causas do acidente estão a ser investigadas. No local estiveram os Bombeiros de Barrancos, a SIV de Moura e a GNR.

A EN 386, que faz a ligação Barrancos a Amareleja/Évora, está há vários anos assinalada como uma via onde acontecem acidentes com alguma regularidade devido ao mau estado do traçado e à deficiente sinalização.