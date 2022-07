Um acidente entre um camião e um carro, na VCI, sentido Vila Nova de Gaia-Porto, antes do nó de Francos, provocou esta quinta-feira de manhã um ferido.O acidente está a causar constrangimentos no trânsito.Segundo apurou o, a vítima será ocupante do carro e foi transportada para o hospital de Santo António, no Porto, por precaução.O alerta foi dado às 09h04.A PSP está no local e tomou conta da ocorrência.