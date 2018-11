Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente fatal com 'papa-reformas' em Tavira causa dúvidas

Moradores consideram que a velocidade do carro não permitiria um despiste que deixasse a viatura de lado.

09:33

O despiste de um quadriciclo (vulgarmente conhecido como ‘papa-reformas’), em Bernadinheiro, perto da Santa Luzia, Tavira, que sexta-feira à noite provocou a morte de um homem, de 71 anos, e de uma mulher, de 49, causa dúvidas aos moradores da zona.



Consideram que a velocidade do carro não permitiria um despiste que deixasse a viatura de lado, como ficou. Ao que o CM apurou junto de fonte da GNR, as duas vítimas serão da zona e não têm qualquer relação familiar. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.