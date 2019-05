Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente mata motociclista de 25 anos em Vizela

Mota colidiu com um carro. Ocupantes do veículo ligeiro não sofreram ferimentos.

Por Fátima Vilaça | 11:05

Um motociclista de 25 anos morreu este sábado de madrugada numa violenta colisão com um carro, na estrada Nacional 105, em Nespereira, Guimarães. A vítima mortal é Fábio André Fernandes, que residia na freguesia de Infias, no concelho de Vizela, próximo do local do acidente.



O acidente aconteceu às 01h42 e apesar do socorro rápido e das manobras de reanimação dos Bombeiros de Vizela e equipa médica da VMER do hospital de Guimarães, a morte foi declarada no local.



Quanto aos ocupantes do veículo ligeiro envolvido no acidente, não houve registo de feridos.



A EN 105 esteve cortada ao trânsito durante mais de duas horas, enquanto a equipa de Investigação em Acidentes de Viação da GNR de Guimarães procedia a recolha de elementos para investigação.



O cadáver do jovem motociclista foi removido para a morgue do Hospital de Guimarães às 03h40.