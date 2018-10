Choque provocou alguns problemas no trânsito.

Por João Tavares | 14:12

Uma viatura da PSP que estava a sinalizar um carro avariado, no IC19, junto ao Forum Sintra, foi abalroada por trás ao início da tarde desta sexta-feira.



Apesar do embate, cujo alerta soou às 13h17, não há feridos a registar.



Um condutor, que seguia no sentido Lisboa-Sintra, não conseguiu evitar o embate no carro patrulha da PSP, que estava ali parado pelo facto de haver uma viatura com problemas.



O choque provocou alguns problemas no trânsito.