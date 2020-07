Acidentes matam dois motociclistas na mesma noite

Dois motociclistas morreram na sexta-feira à noite em acidentes rodoviários, em Camarate e Oeiras, indicou fonte da PSP.O primeiro acidente ocorreu entre uma mota e um carro em Camarate, na rua Comandante Ramiro Correia pelas 21h00. O condutor do veículo ligeiro envolvido no acidente sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santa Maria. O motociclista morreu no local.O segundo acidente com um carro e uma mota teve lugar em Oeiras, na Avenida da República, pelas 21h50. Os ocupantes do carro não necessitaram de assistência médica. O condutor do motociclo não resistiu aos ferimentos e foi declarado o óbito.O trânsito esteve condicionado em ambos os locais dos sinistros.