Acidentes matam quatro e fazem 11 feridos numa tarde

Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas em acidentes, este domingo à tarde e à noite, no Norte e no Centro.Em Esposende, uma colisão entre uma moto e um carro causou duas vítimas mortais: o motociclista, de 26 anos, e uma mulher, de 66, que seguia no automóvel.Em Penalva dos Castelo, um carro caiu na Barragem de Fagilde e o único ocupante, de 65 anos, morreu.Já em Seia, uma colisão fez dois feridos e em Armamar o despiste de uma moto-quatro provocou ferimentos graves num homem.