Acidentes na estrada já mataram nove pessoas só este ano

Últimos dois casos foram em dias seguidos, na semana passada, em Querença e Vale Judeu.

Por João Mira Godinho | 08:27

Desde 1 de janeiro, nove pessoas já morreram nas estradas algarvias, em resultado de acidentes. Nos últimos 12 meses, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) registou 40 mortes - mais 11 casos do que nos 12 meses anteriores.



Os dois últimos acidentes mortais aconteceram na semana passada, ambos em Loulé. Na quarta-feira, um motociclista, de 40 anos, não sobreviveu à colisão com um camião, perto de Querença. E no dia seguinte, um homem, de 59, morreu num despiste em Vale Judeu.



Ainda em fevereiro, no dia 2, e também em Loulé, na zona de Salir, um idoso, de 82 anos, foi colhido mortalmente por um carro destravado. Já em janeiro, no dia 11, o despiste contra uma árvore, em Cacela, matou um homem de 39 anos.



Depois, a 16, um jovem, de 22 anos, e um jornalista, de 46, morreram quando as viaturas que conduziam colidiram em Castro Marim.



E no dia 27, faleceram um jovem, de 22 anos, num despiste de uma moto4, junto ao Estádio do Algarve, em Loulé, e um motociclista, de 50, numa colisão com um carro, na Aldeia de Marim, Olhão. A estas oito mortes, junta-se a de uma idosa, de 85 anos, atropelada no início de janeiro, em Boliqueime, que morreu três semanas depois.



Média superior a 2018

O ano passado, com 40 mortes, e uma média de 3,3 mortes/mês, foi o pior nas estradas algarvias desde 2012 (43). Este ano a média é 4,5 mortes/mês.



ANSR regista cinco mortes

Até 15 de fevereiro, a ANSR regista cinco mortes. Faltam as duas vítimas da semana passada e uma outra. Já a idosa que morreu três semanas após o acidente, não é contabilizada.



Menos um ferido grave

Ainda segundo a ANSR, também até 15 de fevereiro, houve 21 feridos graves em acidentes, menos um do que em 2018.