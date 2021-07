Acidentes na Ponte 25 de Abril em Lisboa provocam o caos no trânsito na Margem Sul do Tejo

Dois acidentes na ponte 25 de abril na manhã desta segunda-feira estão a causar o caos no trânsito na Margem Sul do Tejo. A fila de carros estende-se ao longo de 11 quilómetros da A2, desde a saída do Fogueteiro (Seixal), até ao meio do tabuleiro da ponte, em direção a Lisboa.

Um dos acidentes ocorreu pelas 9h00 a meio do tabuleiro e envolveu dois automóveis. Minutos depois, uma colisão entre uma moto e um carro, junto à saída para as Amoreiras, voltou a bloquear o trânsito. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi transportado ao hospital pelo INEM. Segundo testemunhas, a moto incendiou-se após o embate.

Ambos os acidentes estavam, pelas 12h00 em fase de resolução, mas o congestionamento persistia.