"Mataram David Mota de forma bárbara e cruel. Atuaram com violência extrema e desnecessária e com total desprezo pela vida humana.” As palavras são da procuradora Fátima Coelho que esta segunda-feira, nas alegações finais do julgamento do homicídio do rapper Mota Jr, no Tribunal de Sintra, pediu penas próximas dos 25 anos de cadeia para os arguidos João Luizo, Édi Barreiros e Fábio Martins.