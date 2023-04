Acusado de matar Francisco Gonçalves à porta de discoteca em Lisboa pede a outro arguido que assuma a facada fatal

Diogo Tavares, acusado da autoria material do homicídio à facada de Francisco Gonçalves, na véspera de Natal de 2021, junto à discoteca Barrio Latino, em Lisboa, pediu esta terça-feira a outro arguido que assumisse a facada fatal. Em prisão preventiva, ao contrário de João Silva, o arguido diz ter apenas agredido e esfaqueado a vítima na perna.A sessão desta terça-feira no Campus de Justiça ficou ainda marcada pelo reforço de segurança após as agressões, no exterior, na semana passada. Alexandra Gonçalves, mãe da vítima e assistente, pediu a condenação dos quatro arguidos.