Diogo Tavares, João da Silva, Samir Tavares e Carlos Varandas são os q

Ao minuto Atualizado a 11 de abr de 2023 | 14:52

João Silva diz ter dado pontapés e golpeado Francisco Um dos arguidos, João Silva, admitiu ter dado pontapés e um golpe no joelho de Francisco, pedindo desculpa aos familiares e amigos e afirmando que está arrependido. O jovem afirmou que foi com o amigo Diogo à procura de Francisco depois deste lhe ter apertado o pescoço. Viram o Francisco encostado no carro com um grupo de jovens e foi aí que o Diogo lhe deu uma chapada na cara. O Francisco fugiu e começou a correr. Carlos Varandas deu-lhe um pontapé e o Francisco caiu no chão. João afirmou que outros jovens começaram a dar pontapés e socos, mas que não sabe quem são. Carlos e Diogo também deram murros e pontapés ao jovem de 17 anos. "Não me lembro de ver o Diogo com nenhuma faca", afirma João. "Levo sempre uma navalha por causa da droga para a desfazer", acrescenta. Depois da facada Francisco levantou-se e correu em frente, para o lado dos comboios, e depois ouviu-se um tiro e o Francisco caiu no chão. "Não conhecia o Francisco, foi o calor do momento, bebi uns copos a mais", disse. O jovem contou uma versão contraditória à de Diogo Tavares.

14:42 | 11/04