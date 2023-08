Adelino Oliveira é vítima mortal de explosão em Vila Verde

Adelino Oliveira, de 60 anos, é a vítima mortal da explosão numa fábrica de Barbudo, em Vila Verde, na tarde desta segunda-feira.

Era natural e residente naquela freguesia.

A explosão provocou ainda dois feridos graves. António Silva, de 27 anos, está internado no Hospital de S. João, no Porto. José Martins, com cerca de 40 anos, está hospitalizado em Coimbra.

O alerta foi dado pelas 17h45 de ontem e as operações integraram 65 operacionais das corporações de bombeiros de Vila Verde, Amares, Braga e Esposende, bem como várias equipas médicas do INEM.