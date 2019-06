Adiada para 9 de julho leitura de acórdão de cidadão marroquino acusado de terrorismo

O Tribunal Central Criminal de Lisboa adiou para 9 de julho o acórdão do julgamento do cidadão marroquino acusado de pertencer ao Daesh e de recrutar operacionais em Portugal, a troco de 1.500 euros mensais.

A leitura do acórdão estava marcada para terça-feira, dia 2 de julho, mas foi adiada devido à greve dos funcionários judiciais, explica um despacho do presidente do coletivo de juízes, Francisco Henriques, a que a agência Lusa teve esta sexta-feira acesso.

Abdesselam Tazi, 65 anos, em prisão preventiva desde 23 de março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, responde por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.