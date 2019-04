Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh enviou dinheiro a marroquino julgado em Lisboa por terrorismo

Abdesselam Tazi está a ser julgado em Lisboa por oito crimes relacionados com terrorismo.

09:17

Elementos do Daesh enviaram dinheiro para Abdesselam Tazi, o marroquino que está a ser julgado em Lisboa por oito crimes relacionados com terrorismo.



De acordo com informação enviada recentemente pela Europol para a Polícia Judiciária, em 2015 Tazi levantou 1445 euros enviados por Sammy Djedou, um jihadista belga responsável pelas operações externas do Daesh, e 3295 euros com origem numa conta de onde saíram as verbas usadas para financiar os atentados de Paris e Bruxelas em 2015 e 2016, divulgou esta quinta-feira a revista ‘Sábado’.



Estes dados serão juntos ao processo.