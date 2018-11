Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação arrasa Ivo Rosa e manda julgar terrorista

Juiz vai ter de refazer a decisão.

Por Tânia Laranjo | 08:50

O acórdão, assinado por dois juízes, que manda levar a julgamento Abdesselam Tazi, por financiamento ao terrorismo, é muito crítico para o juiz Ivo Rosa.



Os desembargadores não percebem o que levou o magistrado do Tribunal Central a acusar o marroquino apenas por falsificação de documentos e contrafação de moeda.



Ignorou tudo o resto: que o marroquino, de 63 anos, com estatuto de refugiado no nosso país, radicalizou pelo menos quatro jovens em Portugal e que até tentou levar o irmão para o Daesh, prometendo-lhe que receberia 1800 euros por mês, caso se radicalizasse.



O familiar do terrorista foi interrogado por Ivo Rosa, a quem contou as pressões que recebeu para ir para a Síria. O juiz desvalorizou-o e os desembargadores da Relação dizem que as omissões do magistrado - que vai ter de refazer a decisão - são incompreensíveis.



"Perante os erros de julgamento na apreciação e fixação da matéria de facto relevante, a par com os erros notórios na apreciação da prova, impunha-se que tivesse sido proferida uma decisão instrutória diferente", pode ler-se no acórdão de 112 páginas.