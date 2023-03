Adiado julgamento de 'Vitó', marido da ex-concorrente do Big Brother Sónia Jesus

O julgamento de Vítor Soares, marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia de Jesus, que está detido no âmbito da 'Operação Sementes em Pó' foi adiado esta quarta-feira devido à greve dos funcionários judiciais, no Tribunal de Bragança.



Esta quarta-feira seriam ouvidos cinco arguidos do processo que estariam envolvidos na rede de tráfico de droga que tinha epicentro em Mirandela.



Quatro dos arguidos estão em prisão preventiva há cerca de nove meses, entre eles Vítor Soares e Amílcar Teixeira, pai de um ex-concorrente do Reality Show em que Sónia de Jesus participou.