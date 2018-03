Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adjunta diz que não reparou que Orlando Figueira mandou eliminar referências a Manuel Vicente

Decorre o julgamento do Processo Fizz.

Por Débora Carvalho | 11:44

Teresa Sanchez, que foi adjunta do ex-procurador Orlando Figueira no DCIAP, está a ser ouvida esta quinta-feira no âmbito do julgamento do Processo Fizz.



Esta magistrada, que também assinava os despachos de Orlando Figueira referentes aos processos de Angola, disse em tribunal que não concordou com a separação do processo relativamente a Manuel Vicente, ex-vice-presidente de angolano.



Teresa Sanchez afirma que Orlando Figueira sugeriu a extração da certidão pelo facto de Manuel Vicente ser, na altura, candidato às eleições em Angola. Em causa estava a investigação sobre a proveniência do dinheiro usado na compra de imóveis num empreendimento de luxo localizado no Estoril.



O inquérito que visava o ex-número dois de Angola acabou por ser arquivado. Teresa Sanchez afirma que não reparou que Orlando Figeuira tinha ordenado destruir as referências a Manuel Vicente no processo. "Não reparei neste ponto em concreto", referiu, admitindo que esta não foi a melhor forma de salvaguardar a reserva da vida privada. "Podiam ser guardados num cofre, por exemplo", afirmou.