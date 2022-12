Português morre em Espanha em acidente de caça com a própria arma

Fernando Costa , um dos administradores do Grupo Bernardo da Costa, em Braga, morreu no sábado na sequência de um acidente de caça em Espanha. A imprensa local dá conta de que tudo aconteceu às 12h40 (hora espanhola) em Valencia de las Torres.

As circunstâncias do acidente ainda estão a ser investigadas pelas autoridades, mas tudo indica que a arma caiu e disparou sozinha quando o homem tentava saltar um arame farpado. Nas redes sociais, o Grupo Bernardo da Costa – que trabalha na área das instalações elétricas de apoio à construção civil – lamentou já a morte de Fernando.

"O Fernando era um homem honesto, alegre, amigo do seu amigo e pai de família. Deixou um bocadinho dele em todos nós e levou com ele um pouco de cada um que se cruzou no seu caminho", escreveu a empresa no Facebook.

O funeral está marcado para terça-feira às 10h30 na Igreja de São Victor, em Braga.