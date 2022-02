O Ministério da Justiça adiantou ao CM que, ao contrário do que afirmou o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), foram admitidos procuradores em 2019 e em 2020, num total de 130.









A 20 de janeiro, Adão Carvalho, presidente do SMMP, explicou ao CM que após dois anos sem entradas de procuradores, só em 2021 foram admitidos 65 magistrados do Ministério Público. Por isso, o representante defendeu a entrada, no imediato, de 200 magistrados.

Fonte oficial do Ministério da Justiça contestou esta informação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Segundo o gabinete da ministra Francisca Van Dunem, “em 2019 e 2020 entraram, em cada um dos anos, 65 novos magistrados”.