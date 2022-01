Depois de ter vetado a recondução de Rómulo Mateus à frente dos Serviços Prisionais, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), órgão coordenador dos procuradores, fez o mesmo com António Madureira. O diretor da Polícia Judiciária (PJ) do Algarve fica assim impedido de fazer mais uma comissão de serviço e volta à função de procurador.