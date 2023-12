Adolescente e duas idosas feridas em incêndio num apartamento na Amadora

Três pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira, num incêndio que deflagrou num segundo andar de um prédio em Minas de Água, na Amadora.

O incêndio começou num dos quartos, mas alastrou-se para as restantes divisões da casa.





O alerta foi dado pelas 18h37. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Amadora, o INEM e a Proteção Civil.

Ao que CM apurou junto do Comandante dos Bombeiros da Amadora, as três vítimas, todas do sexo feminino, são uma criança de 14 anos e duas mulheres de 80 anos. Foram transportadas para o Hospital de São Francisco de Xavier por inalação de fumo.