Advogado do ex-presidente da Câmara do Funchal afirma que interrogatório não deverá ficar concluido hoje

O advogado do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, detido no âmbito de um processo a suspeitas de corrupção na Madeira, perspetivou esta quarta-feiraque o interrogatório a Pedro Calado não irá ficar concluído esta tarde.

À saída do Tribunal de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, para a pausa de almoço, Paulo Sá e Cunha disse aos jornalistas que o interrogatório "está em curso", continuando a "decorrer a bom ritmo".

"É o que eu posso revelar em termos de objetivos. Terminamos logo às 17h00. O que me faz supor que amanhã [quinta-feira] poderemos ter que dar continuidade ao interrogatório", afirmou.