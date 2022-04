Durante seis anos, a família de um homem assassinado em 2008, no seu café em Valongo, acreditou que o advogado estava a tratar de tudo para exigir uma indemnização aos homicidas. A triste verdade foi descoberta em 2014. O advogado não fez o pedido no inquérito-crime e também nunca avançou com qualquer ação cível.









