Advogado tinha pedofilia no escritório em Tomar

O advogado que está acusado de 1241 crimes relacionados com pornografia de menores, em Tomar, escondia em casa e no escritório imagens de crianças que tinha armazenadas em suportes informáticos. Tinha ainda em sua posse fotografias com crianças e jovens, com idades entre os 3 e os 16 anos, em poses de nudez e na prática de atos sexuais de cópula.O predador está acusado pelo Ministério Público de Tomar da prática de 1235 crimes de pornografia de menores e seis de pornografia de menores agravada, que ocorreram entre 2014 e 6 de julho de 2017.Para já, decorrem diligências para notificar os intervenientes da acusação e, caso não seja requerida a abertura da instrução, o processo será remetido para julgamento.