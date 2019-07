Aeronave despenha-se em Macedo de Cavaleiros. Alerta foi dado pelo piloto

Um avião ultraligeiro caiu este sábado de manhã, em Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.



De acordo com uma fonte oficial do CDOS de Bragança, a aeronave descolou do aeródromo municipal de Mirandela e tinha como destino final Mogadouro, onde se está a realizar o festival aéreo Red Burros Fly In.



O alerta foi dado cerca das 11h10 pelo piloto do avião, que se encontra "vivo" e "bem" de saúde.



As autoridades ainda não conseguiram localizar a aeronove porque o GPS da mesma ficou destruído. No entanto, encontram-se em contacto com o homem a fim de este lhes conseguir dar as coordenadas.



Foram mobilizados para o local 14 operacionais apoiados por quatro viaturas.



Em atualização