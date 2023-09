Ammar e Yassir Ameen chegaram a Portugal em 2017 como refugiados. Os irmãos iraquianos tiveram casa paga e remuneração do Conselho Português de Refugiados (CPR), fixando-se em Paço de Arcos, Oeiras. Uma técnica da autarquia esteve esta quarta-feira em tribunal, como testemunha, no início do julgamento de ambos os acusados por adesão à organização terrorista Daesh, e recordou que diziam “ter posses”. “Afirmaram ser sobrinhos do ex-Presidente [do Iraque] Saddam Hussein”, afirmou.













Ammar Ameen anunciou que vai iniciar uma greve de fome na cadeia de alta segurança de Monsanto, onde está preso com o irmão, exigindo escolher advogado.

A responsável vincou as diferenças entre ambos. "O Ammar era conflituoso, desrespeitador com as mulheres. Chegou a dizer-me que gostava de ver como eram feitas as mulheres por dentro. Senti medo", recordou a técnica. Já Yassir, o mais novo, "sempre foi cooperante". A primeira sessão do julgamento ficou marcada pela renúncia do advogado dos arguidos. Carreto Ribeiro denunciou o processo como "colateral à cimeira das Lajes" que, em 2003, deu início à invasão do Iraque.