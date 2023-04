Uma agente da PSP, de 34 anos, que trabalha na sede do Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide, foi apanhada a furtar artigos numa grande superfície de Loures, no final de março.Fonte oficial explicou aoque já foi aberto um procedimento disciplinar. Oapurou que a mulher terá passado na caixa de pagamento apenas duas velas de baixo valor, mas tinha produtos avaliados em cerca de 600 euros no carrinho de compras.