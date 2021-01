Um agente da PSP de Almada foi atropelado na tarde de terça-feira, quando fazia um serviço remunerado na praça São João Batista.O polícia, apurou o CM, estava a regular o trânsito devido a obras no local quando foi colhido. Apesar de o agente estar com colete refletor vestido, o condutor – que não fugiu do local – disse não ter visto o polícia.O agente foi assistido no local pelos bombeiros e INEM e está internado no Hospital Garcia de Orta com fraturas numa clavícula e costelas.