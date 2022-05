Um agente da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa foi punido com pena de multa, e vai sofrer um corte no salário de 241,02 €, num processo disciplinar em que foi considerado culpado de gerir um grupo no WhatsApp (aplicação de telemóvel usada para troca de mensagens encriptadas) onde se divulgava informação policial.









Ver comentários