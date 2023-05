Agente da PSP vende conteúdo pornográfico gay na plataforma OnlyFans

Um agente da PSP está a ser investigado por possuir uma conta na plataforma OnlyFans, na qual vende conteúdo pornográfico homossexual, avança o Jornal de Notícias. O jovem de 29 anos, natural do Porto, tem fotografias e vídeos explícitos, onde aparece a interagir sexualmente com o namorado e/ou com outros homens, a circular na Internet.O caso começou a ser averiguado porque vários destes vídeos começaram a ser promovidos noutras redes sociais. De acordo com o JN, o polícia cobra 9,99 dólares (cerca de oito euros) mensais por cada subscrição na conta daquela plataforma. Existem, no entanto, outros pacotes de subscrição mais acessíveis se o seguidor preferir pagar em três, seis, ou 12 meses pelo conteúdo.O jovem nunca usou nada que o identificasse à profissão durante as gravações de cariz sexual. Um fator que está a dividir os colegas no que diz respeito à sanção mais adequada a aplicar. Alguns agentes da PSP acham que o homem devia ter tentado preservar melhor a sua vida privada de modo a não afetar a reputação e imagem da instituição policial, enquanto outros não veem mal algum, uma vez que aquela atividade não está relacionada com o cargo que exerce.A PSP, em resposta aoreferiu que o caso está sob escrutínio interno, pelo que não se pode pronunciar de imediato.O estatuto da PSP aponta que os profissionais devem ter o cuidado de não praticar "no serviço ou fora dele, ações contrárias à ética e deontologia profissional".