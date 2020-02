Agentes vigiam funeral de homem morto à facada em Casal de Cambra

O funeral de ‘Cuco’, alcunha pela qual era conhecido Carlos Tavares, o homem de 41 anos morto à facada a 18 de fevereiro, em Casal de Cambra, no concelho de Sintra, decorreu com fortes medidas de segurança. A cerimónia fúnebre foi realizada no passado sábado, no cemitério de Belas, e terminou sem incidentes.Além de agentes à civil, a PSP de Sintra colocou várias Equipas de Intervenção Rápida (cada uma composta por oito agentes) na igreja onde decorreu o velório, no bairro onde Carlos Tavares residia com a mãe, e ainda junto ao cemitério de Belas.A possibilidade de confrontos entre amigos da vítima e dos quatro homicidas presos pela PSP, após trocas de ameaças, levaram ao reforço da vigilância.