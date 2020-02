Ameaças de vingança contra famílias de homicidas de ‘Cuco’

Amigos de Carlos Tavares, de 41 anos, o homem assassinado terça-feira com golpes de faca e pancadas de tacos de snooker, junto à esquadra da PSP de Casal de Cambra, Sintra, estão a fazer, nas redes sociais, juras de vingança.Visam os quatro detidos pelo homicídio - três deles ficaram esta quarta-feira em prisão preventiva e outro em liberdade - e as famílias destes. Carlos Tavares, que era conhecido como ‘Cuco’, estava com um amigo num bar.Os quatro homicidas desentenderam-se e, no exterior, ‘Cuco’ riu-se, sendo mortalmente atacado por isso.