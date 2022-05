Renato Gonçalves, de 19 anos, foi detido pela PJ na noite desta segunda-feira pela suspeita do homicídio de Igor Silva, o adepto do FC Porto que morreu nos festejos da conquista do título de campeão nacional do FC Porto. O pai de Renato, Marco ‘Orelhas’, número 2 da claque Super Dragões, também é suspeito das agressões fatais e continua em fuga.









