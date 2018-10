Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor de 22 anos com armas em prisão preventiva

Jovem responde pelos crimes de ofensa à integridade física agravada, tráfico de droga e detenção de arma proibida.

Por J.N.P. | 09:29

Ofensa à integridade física agravada, tráfico de droga e detenção de arma proibida. São estes os crimes pelos quais vai responder um jovem, de 22 anos, de Benavente, que está em prisão preventiva desde quinta-feira.



O arguido era investigado desde junho, altura em que terá agredido com um bastão outro homem, num episódio relacionado com o tráfico. Na busca à casa, a GNR apreendeu 163 doses de haxixe e armas: uma caçadeira de canos serrados, um taser, uma pressão de ar com mira telescópica, uma faca do mato, um taco de basebol e uma moca.