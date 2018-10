Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agride mulher e esconde chicote em Palmela

GNR encontrou uma mulher com sinais de agressões e o suspeito com armas ilegais.

Por J.T. | 08:48

Já com um processo a correr na justiça por violência doméstica – a vítima foi uma ex-companheira –, o homem, de 54 anos, voltou a ser detido pelo mesmo crime, agora no Poceirão, Palmela.



A GNR encontrou uma mulher com sinais de agressões e o suspeito com armas ilegais. Presente ao juiz, saiu em liberdade. Tem de se apresentar todas as semanas na GNR.



A denúncia partiu de um vizinho. Os militares deslocaram-se à casa do agressor e depararam-se com a vítima, de 44 anos, com hematomas na cabeça. Perante a suspeita de existência de armas dentro da casa, a GNR fez uma busca e encontrou uma caçadeira, uma pistola, munições, um chicote em aço e quatro armas brancas.