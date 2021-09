Leandro Almeida, que foi condenado a 5 anos de prisão efetiva por participar na invasão à academia do Sporting em Alcochete, em 2018, tendo agredido os jogadores Acuña, Montero e Bas Dost, vai ser quinta-feira novamente julgado, em Almada, mas por tráfico de droga - a que se dedicou enquanto estava em liberdade à espera do recurso da sentença da academia.Foi detido em fevereiro pela PSP do Barreiro.Tinha em casa cocaína e uma caçadeira de canos serrados.