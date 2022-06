O Tribunal de Coimbra aplicou esta quarta-feira uma pena de quatro anos e três meses de prisão efetiva a um homem que fechou a companheira na mala do carro, em Arganil, e destruiu o veículo com uma picareta. Durante a leitura do acórdão, a juíza destacou a “extrema violência” dos factos e considerou que o arguido não revelou “qualquer sensibilidade para com a vítima”.









Tudo aconteceu em novembro de 2021, após várias horas de discussão. O arguido, de 33 anos, abriu o porta-bagagens e quando a mulher se aproximou, agarrou-a e atirou-a para dentro da bagageira, fechando a porta. Com a vítima na mala, o arguido pegou numa picareta e desferiu várias pancadas no carro, nomeadamente na bagageira. Depois foi para o café, tendo a vítima sido socorrida por um vizinho.

Na leitura do acórdão, a magistrada lembrou que o arguido tem “um passado grande de condenações”. “Veja se esta é a última”, sublinhou.