Após horas de discussão, um homem, de 33 anos, fechou a companheira na mala do carro e destruiu o veículo com uma picareta, em Arganil. Vai agora responder pelos crimes de sequestro, violência doméstica e dano, no Tribunal de Coimbra.









Os factos ocorreram em novembro do ano passado junto à caravana onde o casal residia. Na sequência de uma discussão, o homem começou por dizer à companheira que era “maluca” e precisava de ajuda médica.

Mais tarde, voltaram a discutir e a mulher entrou no carro. O arguido aproximou-se da viatura e abriu o porta-bagagens, o que levou a vítima a sair e dirigir-se para junto do suspeito.









Leia também Jovem ameaça matar namorada e filha bebé em Penafiel O despacho de acusação do Ministério Público refere que assim que a mulher se aproximou do companheiro, este “através do uso da força” agarrou-a e atirou-a para dentro da bagageira e fechou a porta.

Com a vítima trancada no porta-bagagens, o arguido é acusado de pegar numa picareta e desferir várias pancadas no carro, nomeadamente na zona da bagageira, onde a mulher permanecia fechada. O MP descreve que o arguido só parou depois de provocar estragos no veículo. Entretanto, abandonou o local e foi para o café, deixando a companheira fechada na mala do carro. A vítima começou a gritar e foi socorrida por um vizinho. A acusação refere que sofreu várias lesões que a impediram de trabalhar durante uma semana.