Alcatraz-pardo apanha ‘boleia’ da Marinha nos Açores

A guarnição do navio da Marinha ‘D. Carlos I’, em missão nos Açores até dia 19, foi surpreendida pela "visita de uma ave da espécie alcatraz-pardo", que aproveitou a ‘boleia’ e passou a noite a bordo.A ave "entrou a bordo" a cerca de 80 quilómetros da ilha de São Miguel, ao final da tarde, "e desembarcou no dia seguinte pela hora de almoço, a cerca de 10 quilómetros da ilha Terceira". Esta espécie marinha habita, sobretudo, em ilhas tropicais e águas costeiras, "sendo com frequência observada em boias e rochedos", explicou este domingo a Marinha, em comunicado, adiantando que o alcatraz "deixou bem vincada a sua permanência no navio".