Acidente com camião em Castro Marim mata duas pessoas e faz um ferido

Veículo pesado despistou-se em estrada nacional e ocupantes ficam esmagados.

11:53

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na sequência de um despiste de um veículo pesado de recolha e transporte de resíduos, ocorrido na Estrada Nacional (EN) 122, em Odeleite, no concelho algarvio de Castro Marim apurou o CM. O camião saiu da estrada e resvalou por uma ravina.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste do pesado de recolha e transporte de resíduos da empresa Eco20 ocorreu pouco antes das 09h00, na EN122, na zona de Odeleite, no concelho de Castro Marim, do distrito de Faro.



Num primeiro momento, o balanço apontava para quatro feridos, mas apurou-se depois que existem duas vítimas mortais. O ferido ligeiro chamou os meios de socorro que chegaram pouco depois do acidente. Ao que o CM apurou, uma foi encontrada pelas equipas de socorro já sem vida e a outra morreu pouco depois, apesar das tentativas de reanimação de que foi alvo.



Os feridos estão a ser assistidos no local pelas equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo também sido acionado o helicóptero para o transporte das vítimas.



Nas operações de socorro estão envolvidos 25 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por sete veículos.