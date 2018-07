Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente interrompe circulação de comboios em Miramar, Gaia

Acidente com camião na passagem de nível em Miramar obrigou a interrupção.

17:57

A linha ferroviária do Norte esteve esta quarta-feira cortada, em Vila Nova de Gaia, devido a um veículo pesado que danificou o pavimento da passagem de nível de Miramar, afirmou esta quarta-feira fonte da Infraestruturas de Portugal.



Segundo a fonte, o incidente, ocorrido cerca das 15h30, levou também ao corte do trânsito rodoviário nos dois sentidos na passagem de nível.



A circulação dos comboios foi retomada, às 17h10, mas apenas no sentido Granja - Vila Nova de Gaia e o trânsito rodoviário na passagem de nível continua cortado.