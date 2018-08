Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos estacionam na A5 para ir ao Jamor e acabam multados

Alguns condutores que foram ver o Belenenses-FC Porto deixaram os carros na autoestrada.

20:30

Foram vários os adeptos que decidiram estacionar os seus carros na A5, este domingo, para irem assistir ao jogo Belenenses-FC Porto no Jamor que começou às 18h30.



Resultado? GNR multou os condutores pela infração, como é possível ver nas imagens.



O Correio da Manhã contactou a GNR que afirmou não ter conhecimento do que estaria a acontecer, reconhecendo, no entanto, que "se estavam a cometer uma infração, é natural que tenham sido multados".