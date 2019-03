Arquivado processo do desvio de donativos em Pedrógão Grande

"Não me surpreende", admitiu o presidente da Câmara, Valdemar Alves.

O presidente da câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, confirmou esta quarta-feira ao CM ter sido notificado do arquivamento do processo sobre os alegados desvios de donativos na sequência dos incêndios de 2017.

"Não me surpreende", admitiu o autarca, declarando que "a investigação repôs a verdade".

O Ministério Público informou ainda que todo o dinheiro doado à Câmara Municipal está na conta solidária, à exceção das verbas acordadas em protocolo para adquirir animais para as pessoas que os perderam no fogo.Em causa estava a investigação aberta após uma notícia do jornal 'Expresso' que dava conta de irregularidades relativamente aos donativos de um grupo de empresários chineses e de uma carga de material de 19 camiões, enviada pela imobiliária REMAX.O MP confirma que estes bens e valores entregues como donativos estão nas contas bancárias criadas para esse fim e que o material foi armazenado. O MP concluiu pela "inexistência de indícios de crime", como se pode ler no despacho divulgado esta quarta-feira.