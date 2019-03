Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam garagem em Faro e levam um milhão de euros

Ladrões conseguiram escapar. PSP esteve no local.

13:19

Um assalto a uma garagem em Faro rendeu durante a madrugada desta quinta-feira um milhão de euros aos assaltantes, que conseguiram escapar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o dinheiro estava dentro de um cofre que é do proprietário da garagem, que preferia ter o milhão de euros no cofre do que num banco.



Os ladrões entraram pela janela mais pequena da garagem. No interior havia vários objetos de valor, mas os homens foram diretamente ao cofre, pelo que possivelmente já sabiam o que estava no interior.



A PSP esteve no local a fazer perícias.



O cofre tinha uma dimensão idêntica à de uma máquina de lavar roupa.