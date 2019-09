Homem morre afogado na praia fluvial do Azibo durante convívio com amigos

Autoridades fazem buscas por homem desaparecido na praia fluvial do Azibo

O corpo de um trabalhador dos CTT, de 43 anos, foi encontrado depois de ter desaparecido este sábado numa zona não vigiada da praia fluvial do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança. Alvaro Nogueira estava acompanhado pela mulher e por amigos.O corpo foi encontrado pelas 16h22 e será transportado para o Gabinete médico-legal para ser autopsiado.O alerta foi dado às 11h48. As autoridades criaram um perímetro de segurança no local para encontrar o corpo.Foram mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por quatro viaturas e um meio aéreo.