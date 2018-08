Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto após alerta de populares em Macedo de Cavaleiros

"Devido ao calor que se faz sentir, o corpo apresentava sinais de alguma decomposição", avançou o capitão da GNR.

Por Lusa | 19:00

Um homem de 51 anos de idade foi encontrados morto pela GNR após alerta de populares na aldeia de Murçós, no concelho de Macedo de Cavaleiros, disse à Lusa fonte da Guarda.



"O homem já não era visto na aldeia há cerca de três dias e os populares alertaram as autoridades. Devido ao calor que se faz sentir, o corpo apresentava sinais de alguma decomposição", disse à Lusa, o capitão do GNR, Hernâni Martins.



A GNR tomou conta da ocorrência, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Bragança.



No local estiveram quatro bombeiros apoiados por duas ambulâncias e uma patrulha da GNR.