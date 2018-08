Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Britânico de 29 anos desaparecido em barragem de Ourique

Jovem terá caído na água depois do barco de recreio onde seguia ter virado.

19:06

Um homem está desaparecido desde a tarde desta segunda-feira na Barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique, em Beja, depois de alegadamente se ter virado um barco de recreio, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



A fonte da guarda adiantou à Lusa que o homem desaparecido é de nacionalidade britânica e tem 29 anos.



A mesma fonte avançou que o homem fazia parte de um grupo de pessoas que caiu à água, depois de se ter virado o barco de recreio em que seguiam.



O alerta foi dado às 16h54 e para as buscas foram mobilizados os bombeiros de Ourique e de Odemira e uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.



As operações de socorro na Barragem de Santa Clara, na área da freguesia de Santana da Serra, em Ourique, envolvem ainda a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 18 operacionais, seis veículos e duas embarcações.